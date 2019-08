Tiburtino: il municipio cerca volontari per un servizio di sicurezza integrata

Associazioni e realtà che si occupano di safety e sicurezza sono chiamati “a rapporto”. Il Municipio IV ha lanciato un avviso pubblico per reperire soggetti che in maniera volontaria collaborino con il l’ente “Per il controllo del territorio e per il presidio di sicurezza durante gli eventi - ha spiegato al nostro giornale Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio – Cerchiamo, in altre parole, una collaborazione attiva con chi già è impegnato in questo ambito”.

I requisiti necessari per partecipare alla procedura di selezione

Tra le principali caratteristiche che l’associazione deve aver per poter fare domanda alcune nello specifico sono: il carattere volontario e senza scopo di lucro finalizzati vigilanza urbana e alla tutela dell’ambiente, la disponibilità di almeno 50 unità operative sul territorio con presenza giornaliera di almeno 10 unità operative con esperienza nel settore. Ma anche il riconoscimento dal Ministero dell'Ambiente e l'autorizzazione dalla Questura di Roma ad adottare per le Guardie Particolari Giurate uniformi e distintivi. A questi particolari va ad aggiungersi l’esperienza e la possibilità di emettere sanzioni amministrative e relative procedure.

Cosa dovranno fare le “guardie particolari giurate”?

Le “guardie particolari giurate”, questa la loro denominazione, dovranno, dopo aver vinto l’avviso, partecipare a incontri di informazione, di formazione semestrali volti a sensibilizzare ed educare la cittadinanza, tra gli altri, sul diritto ambientale e sulla tutela del patrimonio urbano e della sicurezza integrata. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 2 settembre per presentare la domanda scaricabile dal sito del municipio.