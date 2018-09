Il Municipio IV trova i fondi per il sociale: “Abbiamo colmato il buco”

Aveva fatto discutere il “buco” nelle casse municipali di oltre 600mila euro destinati all’assistenza domiciliare dei cittadini disabili. Una mancanza che, emersa durante il mese di agosto, aveva portato le opposizioni a chiedere le dimissioni del delegato al sociale Rolando Proietti Tozzi. Prima ancora dell’assestamento di bilancio previsto per il mese di novembre, dal Tiburtino è arrivato l’annuncio: “Abbiamo trovato i fondi, grazie ad un importante lavoro di verifica delle economie sui diversi ambiti del sociale”.

“In due anni siamo riusciti a far crescere la disponibilità economica del Municipio di oltre il 30%. È importante valutare il bilancio nel suo complesso ed evitare quelle economie che a fine anno vengono perse impoverendo così anche le annualità successive come avvenuto nelle precedenti gestioni – ha spiegato Isabella Parrilli, assessora al bilancio del parlamentino di via Tiburtina - Stiamo lavorando per una gestione virtuosa delle risorse che significa garantire servizi e possibilità di progettare investimenti.”

È Roberta Della Casa a spiegare: “Parliamo di una somma prossima agli 800 mila euro di cui la gran parte sul S.A.I.S.H. ma incrociando i dati di ogni servizio e valutando gli avanzi di ciascuna voce economica siamo riusciti a colmare il buco creato”. Inoltre ha aggiunto: “La programmazione è fondamentale e per questo stiamo già lavorando per il 2019 quando partirà un primo progetto di accompagnamento lavorativo remunerato dedicato ad alcune categorie svantaggiate ed altre opportunità formative e di inclusione sociale mirate all'autonomia dell’individuo”.

La minisindaca ha concluso: “Basta progetti mirati ad ingrassare il sistema, rimettiamo al centro la persona! Nessuno deve rimanere indietro e per questo, nessuno resterà senza il servizio attribuito”.