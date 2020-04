Municipio IV, la mozione di sfiducia a Roberta Della Casa arriva in aula: fissata la data

Si è svolta nella giornata di giovedì la riunione dei capigruppo per decidere la data in cui la mozione di sfiducia a Roberta Della Casa presentata dalla sua maggioranza sarà discussa in aula. L’appuntamento è fissato per la mattina di mercoledì 13 maggio alle ore 9.00, in diretta streaming. Alla viglia di un voto che, comunque vada, segnerà una svolta importante al Tiburtino, abbiamo sentito le opposizioni per chiedere quale sarà l’intenzione di voto. Tutti favorevoli mentre il M5s del Tiburtino intanto continua a restare in silenzio, abbiamo provato a raggiungere la capogruppo Germana Di Pietro ma senza successo.

“La mandiamo a casa – ha detto Massimiliano Umberti, capogruppo del PD – Da quattro anni ripetiamo che la signora Della Casa è inadeguata al ruolo che ricopre, tante le critiche ricevute. Mi auguro che tutta l’opposizione voti a favore considerato che alcuni, in questi anni, al netto del PD e di FI che hanno sempre fatto un’opposizione serrata, hanno spesso manifestato atteggiamenti ambigui tali da suppore una linea con Della Casa”. Dello stesso avviso ma dai toni più duri il commento di Dino Bacchetti, capogruppo di Forza Italia e da due anni presidente della commissione trasparenza: “L’arroganza abbinata all’incompetenza ha portato a questo epilogo e lo certifichiamo con un voto a favore, l’approdo di una battaglia che in questi anni ho condotto insieme a una parte dell’opposizione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Voterà a favore della sfiducia anche la Lista Marchini “Perché finalmente si pone fine a un’esperienza fallimentare del nostro municipio da parte di una presidente arrogante e lontana dai reali problemi della cittadinanza” ha detto Giorgio Trabucco, capogruppo della Lista Marchini. Favorevole anche la Lega: “Nelle commissioni abbiamo sempre chiesto le dimissioni di qualcuno e credo che chiunque vinca non potrà mai fare peggio di quello che abbiamo visto in questi quattro anni” ha detto il capogruppo Santoro. Fratelli d’Italia si dice già pronto a governare e sorride: “Certo che voteremo a favore della sfiducia, l’esperienza grillina ha fallito”.