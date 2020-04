Municipio IV, la maggioranza a cinque stelle ha deciso: sarà sfiducia per la presidente Roberta Della Casa

Una mozione lunga cinque pagine quella con cui il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle in IV municipio ha deciso che la misura è colma e che è giunto il tempo di sfiduciare la presidente Roberta Della Casa. Con lei, da tempo, nessuna intesa risulta possibile, con un divario tra il parlamentino di via Tiburtina e la giunta pentastellata diventato ormai ingestibile.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la direttiva di giunta del 16 aprile, a firma di Stefano Rosati (assessore alla cultura) che fornisce indicazioni circa l'utilizzo di 90mila euro da destinare alla realizzazione degli eventi di Villa Farinacci.

I cinque stelle, attraverso il nostro giornale, avevano lanciato un aut aut a Della Casa: il ritiro della direttiva o il ritiro delle deleghe. Già perché per i grillini del IV l'unico modo in cui sarebbe stato giusto spendere quei soldi era destinarli al sociale, in aiuto alle famiglie indigenti, alla ripresa delle attività commerciali nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. Ma la minisindaca aveva fatto spallucce rilanciando con una provocazione: il consiglio su questo non può incidere, può sfiduciare. Tre giorni di riflessioni per la maggioranza, necessari a mettere tutti d'accordo, annunciati a Roma Today con un "no comment" da parte della capogruppo Germana Di Pietro.

I pentastellati del tiburtino in questi quattro anni di governo Della Casa hanno mandato giù bocconi molto amari, uno di questi è senza dubbio rappresentato dalla "cacciata" di Rolando Proietti Tozzi, ex assessore alle politiche sociali del IV, pezzo grosso del M5s e vicino a tutto il gruppo di maggioranza. Anche le dimissioni di un consigliere pentastellato, provato dopo l'approvazione della chiusura degli asili nido che ha mandato di fatti a spasso molte famiglie. Sul piatto della bilancia hanno pesato le assenze di Della Casa ai consigli, degli assessori alle convocazioni, la mancata presa in carico in giunta delle richieste votate dal consiglio. Insomma, al Tiburtino Della Casa ha comandato da sola già fin da subito perdendo la maggioranza che con qualche mal di pancia adesso ha detto basta.