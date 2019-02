Casal Monastero avrà il suo mercato saltuario così come molti altri quartieri del Municipio Roma IV. “E’ un mercato di nuova istituzione previsto per i nuovi agglomerati urbani e i centri abitati di recente costruzione, contiamo di renderlo fruibile già per l’estate” ha annunciato Daniela Giuliani (M5s), assessora al commercio della giunta Della Casa al Municipio Roma IV.

Periodo di stallo dovuto ai permessi della sovrintendenza

Il quartiere, sprovvisto per ora di uno dei punti di aggregazione per eccellenza, ne aveva più volte fatto richiesta attraverso il comitato e dopo uno primo tentativo di apertura già nel 2016, aveva fatto seguito un periodo di stallo legato a permessi da parte della sovrintendenza: oggi l’iter per l’istituzione del mercato è quasi ultimato.

15 banchi in via Ratto delle sabine

“Dopo il passaggio in commissione commercio, l’argomento sarà trattato in consiglio e probabilmente non ci sarà neppure bisogno di un ulteriore approfondimento in giunta – ha spiegato Giuliani – quindi dopo la delibera consigliare gli uffici potranno già direttamente procedere per la pubblicazione dell’avviso necessaria alla partecipazione”. Le “bancarelle” saranno 15 e si posizioneranno lungo viale Ratto delle Sabine (altezza scuole), il giorno prefissato è il sabato.