Tiburtino: apre il primo mercato a Casal Monastero, c’è la data

Apre il primo mercato a Casal Monastero, uno dei quartieri più periferici del quarto municipio. Sarà attivo, come da prassi per i mercati saltuari, una volta a settimana: il sabato e avrà 20 posteggi (ancora da riempire). All’avviso pubblico, infatti, hanno risposto solo 12 operatori lasciando vuote altre otto postazioni per le quali il municipio ha già dato comunicazione alla Regione di provvedere alla pubblicazione degli opportuni avvisi.

Il mercato si svolgerà il sabato mattina, in viale Ratto delle Sabine

Il primo mercato di Casal Monastero si svolgerà tutte le settimane in viale Ratto delle Sabine, fulcro dell’attività commerciale del piccolo quartiere di periferia. L’evento inaugurale è fissato in calendario per sabato 16 novembre: “Dopo l’apertura delle buste avvenuta a settembre – ha spiegato al nostro giornale l’assessora al commercio Daniela Giuliani – gli operatori vincitori hanno provveduto a ritirare presso il municipio nei giorni scorsi le opportune autorizzazioni”.

Un nuovo avviso per le postazioni rimaste vacanti

Su un totale di 20 posteggi, il mercato ne avrà per ora, fino al completamento del nuovo avviso e della nuova eventuale graduatoria qualora le domande dovranno superare il numero di 8, 12 posteggi. Il 60% delle “bancarelle” sarà costituito dalla vendita di generi alimentari. Gli abitanti del quartiere, sprovvisto fino ad ora di uno dei punti di aggregazione per eccellenza, ne aveva più volte fatto richiesta attraverso il comitato e ad un primo tentativo di apertura già nel 2016, era seguito un periodo di stallo legato a permessi da parte della sovrintendenza.