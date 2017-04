Da Colli Aniene a San Basilio, lavori in corso sulle strade: ecco l'elenco completo

Al via la manutenzione straordinaria alle strade del tiburtino da Colli Aniene a Ponte Mammolo e da Settecamini a San Basilio. Poco più di due mesi la tempistica indicata dalla ditta di manutenzione e poi, finalmente, buche e segnaletica fatiscente saranno solo un ricordo lontano, almeno per alcune strade. Già perché a partire dalla metà del mese di aprile, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria con annessi rifacimenti delle segnaletiche presenti. Il costo dei lavori che, stando a quanto si apprende, dovrebbero terminare nel mese di giugno, ammonta a 350mila euro.

Ecco nello specifico le strade oggetto di manutenzione: viale Sacco e Vanzetti, via Quintiliolo, via di Salone, via Montegiorgio, via Longo e via D'Onofrio. A Colli Aniene, nelle strade Sacco e Vanzetti e D'Onofrio è previsto il rifacimento di un tratto del tappeto in conglomerato bituminoso, segnaletica stradale orizzontale e verticale nella prima, e nella seconda strada la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. A San Basilio, invece, i lavori saranno effettuati in via Montegiorgio, con il rifacimento di un tratto del tappeto in conglomerato bituminoso e la segnaletica stradale orizzontale. A Settecamini, in via Quintiliolo è previsto il rifacimento di un tratto del tappeto in conglomerato bituminoso, e anche qui la segnaletica stradale orizzontale e verticale. In via di Salone, poi, il rifacimento di un tratto del tappeto in conglomerato bituminoso, segnaletica stradale orizzontale. Infine, nel quartiere Ponte Mammolo, sarà invece, realizzato uno “square” stradale (rotatoria) all'altezza di via Longo, con ampliamento e sagomatura, riposizionamento di nuovi cigli stradali e pavimentazione in conglomeralo bituminoso, segnaletica stradale orizzontale e verticale.



"Per l'anno 2016 non c’erano fondi assegnati mentre i fondi del piano investimenti per euro 350.00,000 del 2017 saranno destinati alla riqualificazione delle aree intorno alle scuole e la messa in sicurezza della viabilità limitrofa alle stesse, come già indicato dalla Memoria di Giunta del 2016", ha fatto sapere Alessandro Pirrone, assessore ai lavori pubblici.