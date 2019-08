Topi e blatte nel bar: chiuso un locale su via Tiburtina

Topi e blatte ovunque e in generale condizioni igieniche carenti. E' questa la situazione che si sono trovati davanti le pattuglie del Commissariato San Basilio, del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa che ieri hanno sottoposto a serrati controlli il quartiere di San Basilio.

Numerosi i locali controllati e in 3 casi sono state elevate sanzioni amministrative.

Blatte e topi nel locale

In un noto bar, appartenente ad una famosa catena, sulla Tiburtina, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, topi e blatte in ogni angolo, violazioni sulla legge del fumo nell’annessa sala giochi, e il titolare è stato denunciato per violazioni sulle prescrizioni della licenza. La locale ASL procederà alla sua immediata chiusura.

Sanzioni in un altro bar

In un altro bar l’addetto al servizio di sicurezza è stato denunciato perché trovato in possesso di un manganello telescopico, il titolare del bar, invece, per frode in commercio.

Controlli antispaccio

Il controllo è poi proseguito nelle maggiori piazze di spaccio. Un 50enne romano, già noto alle Forze dell’Ordine è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Basilio, mentre trasportava sul suo furgone 50 grammi di cocaina divisa in sassetti. Il 50enne è stato trovato anche in possesso anche di un parallelepipedo di hashish con scritta sovrimpressa “NINO” avvolto in carta cellophane trasparente del peso di 90,6 grammi ed un bilancino di precisione.

Gli stessi agenti, nei giardini condominiali di quell’area conosciuta come “il bar della coltellata” hanno rinvenuto più di 150 grammi di cocaina. A finire in arresto per mano degli agenti del Reparto Volanti è stato invece un 46enne romano sorpreso mentre cedeva in via Morrovalle 21 dosi di cocaina. Effettuata perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto, nascosta nella camera dei figli minori, 23 grammi di hashish.