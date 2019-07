Tiburtino: sei palestre del Municipio si rifanno il look, lavori pronti in 60 giorni

Sono sei in tutto le palestre del Tiburtino che beneficeranno di lavori di ristrutturazione: tre all’interno delle scuole medie e tre presso le scuole elementari, tra queste anche la palestra Fellini di via Belforte del Chienti, incendiata nel 2017. “Avevamo promesso che sarebbe ritornata ai ragazzi e così sarà - ha detto Stefano Rosati, assessore alla scuola e allo sport della giunta Della Casa che ha specificato: “In 60 giorni circa il cantiere dovrebbe chiudersi e permettere agli studenti di avere nuovamente uno spazio sportivo al coperto”.

Lavori alla palestra di via Fabriano

Interventi importanti anche presso la palestra della scuola primaria di via Fabriano, a San Basilio: rifacimento del tetto, lavori ai servizi e alla pavimentazione che termineranno entro 60 giorni. “Questa palestra era chiusa da più di sei anni e solo questa Amministrazione ha studiato per un importante impiego di fondi, mettendo a bando la progettazione e l'esecuzione dei lavori rispettando le normative in tema di appalti. La palestra primaria Celli di via dei Fiorentini anch'essa è oggetto di lavori già iniziati. “Si tratta di uno spazio utilizzato finora a metà dagli alunni in quanto i locali presentavano servizi ed impianti fatiscenti che invece all'inizio del prossino imminente anno scolastico avranno tutto ristrutturato” ha continuato il delegato alla scuola del parlamentino di via Tiburtina.

Lavori alle palestre delle scuole medie: due a Casal Bruciato

Altri lavori interesseranno due scuole secondarie come Balabanoff di via Scalarini a Colli Aniene e quella dell’istituto Perlasca di via Fabiani a Pietralata. Infine la scuola primaria Satta a Casal Bruciato nell’omonima strada. Al via anche i lavori presso l’I. C. Cortina di via Facchinetti per il rifacimento degli impianti e servizi all’interno dei locali palestra mediante l'aggiudicazione del bando regionale “Pronti, Sport, Via” e nel corso dell'anno in corso il Dipartimento provvederà al rifacimento della pavimentazione così come previsto dal progetto comunale “Palestre Nuove, una palestra per Municipio”. Infine Rosati: “Lo sport per i ragazzi delle scuole e del territorio deve esser praticato in luoghi idonei e sicuri, questa è la nostra politica orientata esclusivamente al bene dei cittadini”.