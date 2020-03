San Basilio, il mercato chiude 4 mesi per lavori di messa in sicurezza

Il mercato di San Basilio chiuderà il prossimo 4 maggio e riaprirà il 1 settembre per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della struttura. L’assessora al commercio della giunta Della Casa: “Proposte tre alternative ai commercianti”. Ma il PD replica: “E’ un atto di prepotenza politica che non tiene conto delle esigenze dei lavoratori”.

Lavori di riqualificazione al mercato San Basilio

Dopo il trasferimento del marcato di Pietralata da viale Stefanini a via del Cottanello e l’avvio dei lavori al mercato San Romano, il disegno della giunta Della Casa mirato alla riqualificazione dei mercati continua. Nei prossimi mesi sarà la volta dei commercianti di San Basilio di abbassare le serrande per quattro mesi. “Abbiamo proposto loro tre alternative – ha spiegato la delegata al commercio Daniela Giuliani – Non pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico, trasferirsi in altri mercati del territorio o stazionare fuori dalla struttura. Provvederemo a installare bagni all’interno così da poter essere utilizzati”. Dal Municipio la certezza che il mercato riaprirà il 1 settembre.

Dura la posizione del Partito Democratico del tiburtino che, dopo la diffusione del cronoprogramma dei lavori ha commentato: “In questa decisione non si è tenuto conto della richiesta che i commercianti avevano avanzato, una posizione che lascia supporre arroganza politica e una lontananza sempre maggiore dalle esigenze dei cittadini – ha detto il capogruppo Massimiliano Umberti – Una soluzione che mette in crisi intere famiglie e livelli occupazionali. Saremo sempre dalla parte dei lavoratori”.