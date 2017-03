Municipio IV: è Isabella Parrilla il post Brugiotti, ecco chi è la nuova assessora al bilancio

Si chiama Isabella Parrilla, è stata selezionata tra i diversi curricula ricevuti ed è la nuova assessora al bilancio della giunta Della Casa. “E’ una professionista, lavora in uno studio di commercialista e, soprattutto è un’altra mamma, quindi la squadra si allarga”, ha commentato la minisindaca del Municipio Roma IV.

Un riferimento non casuale questo considerata la bufera che nell’ultimo periodo ha colpito proprio l’assessorato al bilancio con la vicenda, fin troppo nota, legata alla “cacciata” di Emanuela Brugiotti, ex assessora e neo mamma. Un battibecco, firmato Brugiotti/Della Casa, che vedeva la prima “delusa dalla scorrettezza del movimento cinque stelle” e la seconda “Nessuna discriminazione, non ha portato risultati”, un battibecco che ha tenuto banco tra le opposizioni del tiburtino. in cui le opposizioni hanno più volte gridato al bavaglio.

“Dopo averla conosciuta attraverso un primo colloquio – ha spiegato Roberta Della Casa – ho presentato Isabella Parrilla anche ai miei consiglieri che hanno confermato le mie impressioni”. La minisindaca ha concluso: “Per ora le abbiamo affidato la delega al bilancio, non escludiamo che in futuro, una volta entrata nel meccanismo possa occuparsi anche di altro”. La neo assessora sarà presentata durante il consiglio municipale di mercoledì 15 marzo.