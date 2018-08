Da Colli Aniene a Pietralata, la mappa degli insediamenti abusivi che indignano i cittadini

Baracche costruite alla “bell’e meglio” con teloni di fortuna sostenute da pali di ferro: in alcune delle strade del Municipio Roma IV sono sorti nuovi insediamenti abusivi. Da Colli Aniene a Pietralata passando per largo San Giuseppe Artigiano e ancora Quintiliani, via Togliatti, via Feronia, via Monti di Pietralata, via Monteleone di Fermo. È il gruppo fratelli d’Italia del Tiburtino a denunciare la loro presenza nei quartieri a ridosso della via consolare e a puntare il dito contro le modalità in cui viene gestita l’accoglienza. Nei giorni anche l'avvio di una petizione per sgomberare gli insediamenti.

“Insediamenti abusivi che vengono fatti passare per accoglienza”

E’ il capogruppo di Fratelli d’Italia al Tiburtino, Gianni Ottaviano, a puntare il dito contro la gestione dell’accoglienza, in particolar modo nel Municipio IV: “Il tema dell'accoglienza è davvero un tema importante in questo territorio. Al fianco di storie come quella della famosa nave "Ubaldo Diciotti", esistono numerose storie di micro o macro insediamenti abusivi che vengono fatti passare con l'etichetta di "accoglienza" ma che di vera accoglienza hanno davvero ben poco in quanto mancano delle minime regole di civiltà e coabitazione". Ha concluso: “Una domanda con ironia: la prossima accoglienza dove uscirà fuori?"

“Non sappiamo cosa altro aspettarci dal Municipio”

Alle sue parole fanno eco quelle del consigliere Luca Scerbo Polverato: “Mentre tra giugno, luglio ed agosto i cittadini andavano in vacanza, postazione dopo postazione, il territorio si popolava di un nuovo insediamento in via Monteleone di Fermo alle spalle del nostro Municipion – ha spiegato - Non è chiaro quanti siano gli "abitanti" di questo nuovo insediamento abusivo perché sembra una sorta di dormitorio a cielo aperto. Se l'altro giorno, sempre a Romatoday ho dichiarato che non sapevamo cosa altro aspettarci, oggi aggiungo che questo municipio sembra "The NeverEnding Story", la storia infinita in cui riesci a sanare la vicina Via Visso e spunta fuori Via Monteleone di Fermo"