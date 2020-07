San Basilio: muffa alle pareti e manutenzione dei giardini inesistente

“Provvediamo noi a tutto quello che possiamo manutenere da soli. L’ultima volta che abbiamo assistito ad interventi manutentivi è stato vent’anni fa” hanno detto ai nostri taccuini alcuni residenti di via Fabriano, delle palazzine ai civici 86 e 88 di proprietà dell’Ater, a San Basilio. Nella mattina di martedì anche un sopralluogo della consigliera regionale Laura Corrotti (Lega). “Quando non si fa la manutenzione ordinaria con regolarità, poi i costi da sostenere per quella straordinaria sono notevolmente più onerosi” ha commentato Corrotti.

I lavori di manutenzione più urgenti e di facile realizzazione sono tutti “fai da te” nelle palazzine di via Fabriano. “Abbiamo sostituito le lampadine dei lampioni nei giardini, ormai erano al buio da tempo – hanno aggiunto gli inquilini che denunciano segnalazioni all’Ater cadute nel vuoto - A nostre spese paghiamo la pulitrice nonostante nei canoni mensili siano compresi gli oneri accessori”.

E nelle ultime settimane gli inquilini hanno dovuto fare i conti anche una perdita di acqua in strada conseguente ad alcuni interventi urbanistici avvenuti a marzo, che ha provocato non pochi disagi: “Abbiamo utilizzato l’acqua comprata al supermercato per lavarci perché i nostri rubinetti erano a secco” hanno concluso.