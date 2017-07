Incendio in via Gigliotti, cinque famiglie restano senza casa

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nel quartiere San Basilio colpendo abitazioni "mobili" di via Gigliotti fino ad arrivare alla parte finale di via Montegiorgio. Le fiamme hanno iniziato a divampare dalla marane, i fossi che si trovano a ridosso di piazza Bozzi, poi traportate dal vento hanno raggiunto via Gigliotti. Qui hanno colpito alcune abitazioni "mobili", tra cui alcune appartenenti alla famiglia di giostrai che qui soggiornano da tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco impegnati in operazioni di spegnimento.

"Cinque famiglie rimaste senza casa"

"Oltre queste abitazioni - raccontano alcuni residenti - sono esplose tre bombole e stava per essere incendiata anche una casetta eternit". Un pomeriggio di paura per i residenti di via Gigliotti e un dramma per chi è rimasto senza casa: "Cinque i nuclei famigliari rimasti senza casa, 24 persone che non sanno dove andare, tra loro 8 minori, stanotte dormono alla Croce Rossa ma domani?".