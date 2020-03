San Basilio, luci spente in quartiere. I cittadini: “Non ci sentiamo al sicuro”

È fuori uso da alcuni giorni l’illuminazione pubblica a San Basilio. Il guasto segnalato alla centralina collocata in via Bozzi ha messo fuori uso i lampioni che illuminano via Gigliotti e via Bozzi lasciando le strade completamente al buio. Sono tanti i cittadini che, nonostante l’emergenza in atto per contrastare il contagio da Covid19, escono di casa anche all’alba per raggiungere il posto di lavoro o rientrano a ora tarda, quando ormai è notte fonda.

I residenti del quartiere: "Non ci sentiamo sicuri ad uscire di casa"

“Non ci sentiamo sicuri a percorrere le strade del quartiere – hanno spiegato alcuni residenti al nostro giornale – Ormai da giorni le strade sono buie e uscire di casa per andare al lavoro per noi è diventato motivo di preoccupazione. Siamo già angosciati dall’emergenza che stiamo vivendo, in questo modo però le nostre giornate diventano ancora più difficili”.

Dal Municipio: "Chiederemo che la centralina venga blindata"

Abbiamo raggiunto al telefono l’assessore municipale ai lavori pubblici che ha commentato: “Mi occuperò di inviare una nota all’azienda Acea e chiederò che la centralina di via Bozzi venga blindata o messa in sicurezza per evitare guasti o manomissioni” ha concluso.