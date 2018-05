"Dimissioni subito": sul web raccolta firme per cacciare la presidente Roberta Della Casa

Una petizione lanciata sulla piattaforma change.org e condivisa da alcuni esponenti politici del Tiburtino: “Dimissioni presidente IV Municipio – Roberta Della Casa”. A poco meno di due anni di governo pentastellato del territorio tiburtino, una iniziativa popolare di certo insolita: “I cittadini, che sottoscrivono questa Petizione, intraprendono questa iniziativa in conseguenza del fatto che l’Amministrazione municipale ha disatteso completamente le promesse, ed omessa ogni attività necessaria al territorio, dopo 22 mesi di amministrazione del Municipio IV° di Roma”. La petizione è stata segnalata alla nostra redazione da molti cittadini residenti nei diversi quartieri del Tiburtino, da Settecamini a Ponte Mammolo.

Le motivazioni contenute nella petizione

Dalla “reiterata rotazione di assessori, liti continue tra consiglieri della maggioranza, incapacità burocratica, mancata partecipazione a numerose Commissioni Comunali” alla “bocciature di molte attività culturali, nel corso del mandato presidenziale sono stati evasi almeno due bandi che avrebbero portato migliorie a tutto il municipio” con riferimento allo “stanziamento di 550 mila euro per piazza di Settecamini, il ritardo del Municipio a rispondere ad una richiesta Acea che migliorerebbe le condizioni del quartiere Case Rosse”.

Le richieste dei cittadini

In fondo alla petizione (qui il testo completo) si legge: “In virtù di tutto ciò e della poca disponibilità all'apertura e all'ascolto dei cittadini, capace solo di chiudere nidi, parchi e strutture, con licenziamenti (60) con bimbi senza nidi (50) e disagi per tutti (qui la contestazione ad un evento pubblico) si chiedono con effetto immediato dimissioni per il bene dell'intera cittadinanza di un municipio ormai alla deriva”.