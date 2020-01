Municipio IV: in arrivo guardie giurate armate presso gli uffici anagrafici

Presidieranno gli uffici anagrafici e saranno armati: sono le nuove figure di guardia giurata che dai prossimi giorni entreranno in servizio presso tre postazioni. Quattro guardie saranno impiegate presso gli uffici di via Tiburtina (sede centrale del Municipio IV), via Scorticabove e al mercato San Romano (uffici anagrafici, sede distaccata del Municipio). Nel primo caso le risorse saranno due, nel secondo e terzo caso una.

Ecco cosa faranno le guardie giurate presso gli uffici municipali

“Le guardie giurate saranno in servizio da febbraio di quest’anno fino al 31 dicembre del 2021 - ha spiegato al nostro giornale Daniela Giuliani, assessore al personale della giunta Della Casa – E’ il risultato di una gara aperta che ha portato al contratto di servizio con Istituto di vigilanza Securitas”. Nello specifico, il compito delle guardie giurate sarà quello di perlustrare gli uffici già prima dell’apertura al pubblico, presidiare gli sportelli. Entreranno in servizio tra le ore 6.00 e le ore 7.00 fino alle 18.00.

Uomini in servizio anche di notte

La vigilanza non sarà operativa solo di giorno ma anche di notte, guardie giurate si occuperanno di vigilare gli spazi, perlustrando le zone interessate per prevenire atti vandalici o incursione all’interno degli uffici. “Entreranno in servizio nell’arco di dieci giorni, il tempo necessario di definire gli aspetti burocratici” ha concluso Giuliani.