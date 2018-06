Municipio IV, ecco Fabio Grifalchi: è il terzo assessore all'ambiente in due anni di governo grillino

Il quarto assessore dimissionario in meno di due anni di governo grillino ha rimesso le deleghe “per sopraggiunti impegni di lavoro” lo scorso aprile: era Piergiorgio Angelucci. Lui era già sopraggiunto ad Alessandro Pirrone, che nell’agosto del 2017 aveva sferrato uno schiaffo ad un consigliere grillino nei locali del municipio ed era stato costretto a “dimissioni concordate” con la minisindaca. Al parlamentino di via Tiburtina, dopo due mesi di sedia vuota con deleghe alla presidente, viene nominato il nuovo assessore: si chiama Fabio Grifalchi e appartiene al IV Municipio a differenza dei due assessori che lo hanno preceduto che invece provenivano da altri territori della città.

Della Casa: "Collabora con il mio gruppo da anni, sono sicura che lavorerà bene"

L'assessore Grifalchi è stato presentato al consiglio durante la riunione della mattina di giovedì. Sulla sua nomina, la presidente del Municipio Roberta Della Casa ha commentato al nostro giornale: “Il neo assessore proviene dalle forze dell’ordine, collabora con il mio gruppo da tanti anni e sono convinta che potrà fare un buon lavoro - ha poi continuato - il primo periodo sarà ovviamente di passaggio di consegne e io lo affiancherò nella conoscenza delle tematiche che stiamo trattando sia sul territorio che per quanto riguarda gli uffici”.

La maggioranza pentastellata dà il "benvenuto" a Grifalchi ma con riserva

Rispetto, impegno e soprattutto un atteggiamento democratico dentro e fuori dal Municipio. Sono state queste le richieste che i consiglieri del Movimento Cinque Stelle del Tiburtino hanno voluto presentare al nuovo assessore nelle cui mani sono state messe deleghe importanti: lavori pubblici, ambiente, edilizia scolastica. “Il rispetto dei consiglieri deve esserci sempre, controlleremo la correttezza democratica sia all’interno del Municipio che sul territorio e la nostra funzione deve essere rispettata” ha detto Domenico Milano. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Claudia Nastrucci, ex presidente della commissione ambiente, “destituita” per una “rotazione” concordata: “Il compito della giunta è tradurre in fatti l’indirizzo politico, ci sono atti passati in consiglio che aspettano di essere portati a termine – puntando l’attenzione su – rispetto per i consiglieri e obiettivi comuni”. Infine la capogruppo Germana Di Pietro: “Le diamo il benvenuto laddove capirà con quanta vitalità, determinazione e impegno portiamo avanti questo lavoro spesso schernito”.

Insomma, il nuovo assessore non ha trovato il benvenuto che si aspettava? O forse lo immaginava? Stando a quanto risulta a Roma Today, infatti, il nuovo titolare di ambiente e lavori pubblici non avrebbe perso occasione in passato per denigrare il lavoro dei consiglieri pentastellati sul territorio. Intanto i grillini di via Tiburtina hanno lanciato un avvertimento: “Ti teniamo d’occhio” perché come ha precisato Di Pietro nel suo intervento: “Chi non rispetta certi principi può andarsene o salutare e andarsene”.