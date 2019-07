Lavori in corso al Tiburtino, arrivano i giochi inclusivi in due parchi del territorio

Finalmente le aree giochi potranno essere utilizzate da tutti i bambini del territorio: al tiburtino arrivano giostre molto più colorate ma soprattutto più sicure adatte anche a bambini “speciali” che vivono il quartiere e trascorrono in maniera spensierata i pomeriggi estivi.

Due parchi in due quartieri del Tiburtino

Le nuove installazioni, frutto di un bando comunale, si possono ammirare al parco di via Pomona e in piazza Gaspare Ambrosini a Torraccia: i lavori di installazioni iniziati nei giorni scorsi dovrebbero essere conclusi in poco tempo. Il progetto del Campidoglio ha messo a disposizione un importo di circa due milioni di euro per realizzare aree giochi inclusive in ogni municipio della Capitale con una divisione pari a due aree per ogni territorio municipale.

L’individuazione, in primis, delle aree e il successivo iter di installazione è stato seguito dalla commissione ambiente del Municipio IV, presieduta da Claudia Nastrucci (M5s) che ha voluto ringraziare i cittadini per la cura profusa nella manutenzione del parco.