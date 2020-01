San Basilio sempre più dimenticato: niente bus notturno e fermate senza pensiline

Per salire a bordo di un bus notturno, gli abitanti di San Basilio che vivono nelle case del Comune tra via Gigliotti e piazza Bozzi devono percorrere circa due chilometri a piedi perché solo così riescono a raggiungere la fermata più vicina che si trova nella cosiddetta “piazza della Balena”. Non solo, molte delle fermate dei mezzi pubblici non hanno pensiline, né panchine.

Fermate senza pensiline e panchine al buio

“Quando piove e in caso di ogni intemperie siamo costretti ad aspettare l’autobus al freddo, soprattutto di mattina presto” ha detto ai nostri taccuini Emilia del comitato popolare San Basilio che insieme ad altri residenti si sta battendo per rendere decorosa la fermata di piazza Aldo Bozzi e soprattutto fruibile. In questo punto transitano le linee 343, 444 e il festivo del 163 ma nessun notturno. “In molti devono percorrere nelle prime ore del mattino, intorno alle 4.00, la strada a piedi e al buio perché non c’è neppure l’illuminazione” ha aggiunto Emilia.

Le richieste del comitato e l’avvio della petizione

C’è fermento nel comitato popolare di San Basilio nato di recente: “Abbiamo avviato una raccolta firme estesa soprattutto agli abitanti dei palazzi che gravitano intorno a piazza Bozzi – ha concluso Emilia – Nei prossimi giorni consegneremo la petizione in municipio e presto lavoreremo anche per chiedere l’attivazione di un bus notturno che serva la nostra zona”.