San Basilio piange Domenico Gallucci, da segretario Dc a fondatore del Partito Democratico

È morto lunedì Domenico Gallucci, all’età di 82 anni, con lui se ne va un pezzo di storia e di politica del territorio e dell’intera città. Vissuto sempre a San Basilio, Domenico nonostante gli anni e la malattia, continuava ad essere un punto di riferimento per quanti lo conoscevano e lo stimavano. Gente comune, militanti, politici: molti in queste ore si stringono intorno al dolore del figlio Carlo e dei suoi famigliari.

“Era un politico d’altri tempi”

“Domenico è stato un politico amato a San Basilio ma soprattutto una persona che ha fatto del bene a tante famiglie. Il suo ricordo è tangibile nella nostra Associazione Culturale Unrra Casas con aneddoti affettuosi. Era il nostro presidente onorario” ha detto al nostro giornale Tommaso Ferrara. “Spesso abbiamo sostenuto linee politiche diverse all’interno del Partito democratico ma sempre nel pieno rispetto reciproco – ha raccontato ai nostri taccuini Emiliano Sciascia, consigliere dem del tiburtino - Ne è stata un esempio la campagna elettorale del 2013 quando fui candidato presidente del Municipio, è vivo ancora in me il ricordo della passeggiata a San Basilio sotto braccio a Domenico (che alle primarie del centrosinistra aveva fatto scelte diverse) al mercato fisso, per i lotti popolari del quartiere. Era un politico di altri tempi: fermo nelle proprie scelte ma sempre disposto ad anteporre l’interesse della comunità politica a quello della singola parte”.

Casu (PD): “Non ha mai smesso di battersi per i valori in cui credeva"

A ricorda Domenico anche Andrea Casu, segretario PD Roma: “Ho conosciuto Domenico Gallucci all'inizio del mio impegno politico e negli anni ho sempre apprezzato il suo impegno per Roma per San Basilio, le sue qualità umane e politiche – ha aggiunto il segretario romano del PD - Non mi ha mai parlato di quel 17 maggio 1980, quando giovanissimo segretario della Sezione DC è stato ferito con sei colpi di pistola, ma so che da allora non ha mai smesso di battersi per le idee e i valori cui ha dedicato tutta la vita, che lo hanno portato ad essere fondatore e sostenitore del Partito Democratico fino a ieri, quando dopo una lunga e dolorosa malattia ci ha lasciato”.

I funerali nella mattina di mercoledì, alle ore 11.30 nella chiesa di via Recanati a San Basilio.