Al Tiburtino arriva l'assistenza temporanea agli anziani che subiscono un intervento chirurgico

Prima in commissione politiche sociali poi la discussione in consiglio: il progetto per garantire “dimissioni protette” ai residenti del Municipio Roma IV è già molto più di una bozza. “Un progetto pilota, a dispetto di altri Municipi, su questo territorio non è mai stato avviato prima” ha spiegato Germana Di Pietro, capogruppo pentastellata e presidente della commissione politiche sociali del Tiburtino.

In cosa consiste il progetto e quali sono le finalità che si propone di realizzare? “L’obiettivo è quello di offrire assistenza temporanea agli anziani che subiscono un intervento chirurgico negli ospedali durante il loro ritorno a casa” ha puntualizzato. L’assistenza prevista dalla commissione politiche sociali ha una durata che oscilla da uno a tre mesi: “Il tempo necessario perché il soggetto possa riacquisire le proprie abilità – ha aggiunto – soprattutto nel caso in cui si tratti persone sole”.

Il progetto pilota punta in alto: “Stiamo mettendo a punto ogni particolare del progetto e speriamo riesca nel miglior modo possibile – ha anticipato – sul successo della prima annualità baseremo poi eventuali modifiche future”.