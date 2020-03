Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio: il comitato popolare San Basilio in supporto degli over 60

“L’idea è diventare un punto di riferimento per gli anziani che in un contesto particolarmente delicato come questo si sentono spaesati”. A parlare è Davide del Comitato popolare San Basilio che a Roma Today racconta la nascita dell’iniziativa avviata a poche ore dall’entrata in vigore del decreto Conte che vieta gli spostamenti se non in caso di necessità. Per evitare la diffusione del contagio, infatti, gli anziani che sono le categorie più a rischio devono restare in casa.

Il comitato popolare in supporto agli anziani, in rete con gli altri quartieri

Gli anziani sono la categoria più a rischio ma anche quella più fragile, già perché spesso vivono da soli, sono ammalati. A dare loro una mano, per l’acquisto della spesa e dei farmaci, ci pensano i volontari del comitato popolare che con altri volontari di quartieri limitrofi come Casal Bruciato e Casal Bertone hanno rafforzato una rete già esistente per coordinarsi e per rispettare, a loro volta, le restrizioni impartite dal governo.

"E' importante rispettare le norme che ci sono state imposte"

“E’ importante rispettare le norme che ci sono state imposte – ha continuato Davide – Per questo non possiamo garantire il servizio a tutti, le regole di sicurezza igienico-sanitarie devono essere rispettate”. Fino ad ora il loro impegno gli ha consentito di essere al fianco di donne anziane e sole in casa e di giovani madri, sole a loro volta, per le quali uscire diventa difficile.