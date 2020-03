Coronavirus, il mago Valerio fa sorridere i bambini di Sanba in diretta social

Si chiama Valerio, ha 33 anni e a San Basilio è nato e cresciuto. Nella vita si occupa di animazione per bambini, d’estate lavora nei villaggi turistici e lavora in una compagnia teatrale “L’ultima ruota”. Da qualche giorno, però, è diventato il “mago di San Basilio” già perché tre volte al giorno, con una diretta Facebook diffusa attraverso la sua pagina, gioca insieme ai bambini del quartiere con attività di baby dance, spettacoli di magie e intrattenimento. “E’ il mio modo di contribuire in un momento così particolare” ha raccontato a Roma Today.

Il mago Valerio Carchedi ha avviato le dirette facebook come “prova” e quando ha visto che il seguito era considerevole ha creato degli appuntamenti fissi, anche in collaborazione con gli attivisti del Centro Popolare San Basilio di via Gigliotti. Da una settimana, alle 18 e poi ancora alle 20.45 e alle 21.00 compare sulla sua pagina Facebook e entra nelle case dei piccoli abitanti del quartiere che ormai da tempo, costretti a non uscire, trovano nei giochi di Valerio un’alternativa più che valida alla tv.

“Mi piace intrattenermi anche con i genitori scambiando commenti su Facebook, in questo modo si crea un contatto che in una condizione come questa è un aspetto molto positivo di interazione” ha aggiunto. Valerio, inoltre, durante le dirette regala anche dediche che gli abitanti chiedono per i nonni che non possono abbracciare, o per gli amici che sono lontani. “Perché non farlo? Se possiamo aiutare i bambini a divertirsi un po’?”.

La storia di Valerio, insieme a tante altre storie, raccontano una Roma che non si arrende dentro le mura di casa e che da’ sfogo alla fantasia e all’ingegno per superare questo momento difficile per tutti.