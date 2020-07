"Raggi istituisca la consulta della disabilità al IV Municipio": la mozione del Pd in Campidoglio

Il IV Municipio deve avere la Consulta delle persone con disabilità. A battersi perché questo diventi possibile è il gruppo del Partito Democratico in Campidoglio che nella giornata di giovedì ha presentato a firma del consigliere dem Giovanni Zannola, una mozione alla sindaca Raggi. Un impegno che Zannola aveva preso durante un incontro con i piddini del IV impegnati a lavorare alle linee del manifesto programmatico partendo dal sociale e dalla disabilità. "E' uno strumento utile e indispensabile in tutti i territori ed è anomalo che non ci sia nel IV municipio - ha commentato Zannola - Chiediamo a Raggi di istituire la Consulta".

La Consulta delle persone con disabilità al IV Municipio ha smesso di “esistere” nel gennaio dello scorso anno quando l’allora (ormai ex) presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa, aveva convocato presidente e vice presidente per spiegare come da quel momento in poi il lavoro della consulta non sarebbe stato legittimo ne riconosciuto a causa di un vizio di forma. Questo ha comportato l’eliminazione di tavoli tra famiglie di disabili gravi e gravissimi con la parte politica e l’estromissione da ogni tipo di iniziativa anche di carattere emergenziale come avvenuto nei mesi scorsi.

“A dimostrazione del fatto che Della Casa non ha mai avuto un buon feeling con il territorio, questa mozione arriva in Assemblea Capitolina – ha commentato Emiliano Sciascia - Per mettere fine ad uno scempio che non ha consentito alla disabilità del IV Municipio di poter avere un proprio luogo dove discutere e di un efficace strumento per interloquire con l’Amministrazione. Adesso speriamo che la mozione venga approvata dalla maggioranza, confidando che su queste questioni non ci si debba dividere”.