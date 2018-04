"San Basilio non è un brand, fate qui un concerto gratuito": dal quartiere l’invito a Mannarino, Moro e Ultimo

“San Basilio non è un brand ma un quartiere che deve puntare ad obiettivi migliori”. È questo il messaggio forte e chiaro che i giovani della scuola popolare di San Basilio hanno voluto lanciare con un invito/provocazione ad artisti come Mannarino, Fabrizio Moro e Ultimo, tutti e tre provenienti da San Basilio: “Venite qui per un concerto gratuito”.

"Eroe è chi resta qui e combatte per i propri diritti"

Pomo della discordia il programma targato Rai: “gli eroi di strada di San Basilio” che ha visto protagonisti i tre cantautori romani che hanno raccontato il loro percorso di vita proprio qui, in una delle tante periferie della Capitale troppo spesso al centro della cronaca per episodi legati allo spaccio. “Alcune delle loro osservazioni le abbiamo condivise – ha spiegato Federico Giglio, uno dei responsabili del Centro Popolare San Basilio di via Mechelli – anche noi siamo d’accordo che gli abitanti delle periferie debbano avere una presa di coscienza rispetto alle loro vite ma solo questo non basta”. Ha aggiunto: “Non possono essere definiti eroi coloro che sono andati via e sono diventati ricchi, gli eroi sono quelle persone che restano qui e combattono ogni giorno contro i soprusi dello Stato, lottano per il diritto alla casa, per creare aggregazione nel quartiere”.

"Venite qui a fare un concerto gratuito per tutte quelle persone che non possono ascoltarvi nei teatri privati"

A questo Giglio, che due anni fa insieme a un gruppo di amici ha dato vita ad una delle realtà sociali più importanti del territorio Centro Popolare San Basilio, ha aggiunto: “Le loro sono state belle parole ma restano tali se non sono seguite da fatti e allora li invitiamo qui, a San Basilio, il quartiere di cui tanto raccontano durante le interviste, li invitiamo qui a fare un concerto gratuito per gli abitanti, per chi non può permettersi di comprare il biglietto”.

Tante le iniziative del centro popolare

Il centro, molto attivo nel quartiere, ha in cantiere alcune iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi. Tra queste “il percorso di riqualificazione del parchetto adiacente il centro con i bambini del quartiere fino ad arrivare al 25 aprile poi con la piantumazione di un albero al parco di Aguzzano - ha anticipato Davide Angelilli del centro popolare - a maggio ancora "San Basilio 30e lode" ma i dettagli di questa nuova iniziativa li racconteremo nei prossimi giorni".