Nell'ex asilo una struttura per le fragilità: in arrivo un centro antiviolenza e contro le ludopatie

La struttura di via Ciro Solazzi, nel quartiere Torraccia, è stata per anni sede di un asilo, uno dei quattro nidi convenzionati poi chiusi al Tiburtino. Prima che l’abbandono e il degrado avvolgano l’immobile, dal Municipio Roma IV giunge l’alternativa: la struttura diventerà un centro antiviolenza, e non solo. Già perché il progetto destinato all’edificio punta a tutelare anche le “fragilità” in generale.

“Il centro antiviolenza di via Ciro Solazzi – ha spiegato Roberta Della Casa, presidente del Municipio – andrà ben oltre lo sportello di ascolto collocato fino poche settimane fa in via Scorticabove (nel quartiere San Basilio ndr)”. Prima che il centro diventi operativo sono necessari interventi strutturali: “Stiamo provvedendo con dei fondi a disposizione all’adeguamento della struttura – ha continuato la minisindaca – e non appena saranno ultimati procederemo con il bando di assegnazione”.

Chi potrà partecipare? “Ci rivolgeremo a tutte le associazioni che erogano questa tipologia di servizio – ha aggiunto specificando – e accoglieremo non solo donne vittime di violenza ma anche cittadini con dipendenze, come la ludopatia e per farlo abbiamo pensato di stilare un calendario settimanale”. Il centro antiviolenza sarà un luogo “protetto”, è prevista anche la sorveglianza.