San Basilio: al via la manutenzione delle case popolari di via Gigliotti

I primi interventi a essere realizzati riguardano il rifacimento delle facciate e delle coperture alle palazzine popolari di via Gigliotti, a San Basilio. Nel giro di poco tempo, altri lavori si aggiungeranno a questi e saranno effettuati nuovi interventi alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica presenti sull’intero territorio del tiburtino, non appena sarà aggiudicato un accordo quadro di circa 600mila.

L’accordo quadro da 600mila euro per restituire dignità alle case popolari

Gran parte degli immobili presenti sul territorio del IV Municipio rientrano nella classifica delle case popolari tra alloggi ERP e edilizia residenziale pubblica, costruiti intorno agli anni ’50 e ’60. Sono molte le condizioni di criticità all’interno degli immobili e la scarsa manutenzione è quasi sempre la causa di disagi molto forti. “Sappiamo che i cittadini hanno bisogno di vivere in ambienti dignitosi e proprio per questo abbiamo richiesto ulteriori fondi per poter effettuare altre importanti ristrutturazioni nei prossimi mesi – ha spiegato a Roma Today la presidente del IV Municipio, Roberta Della Casa - Inoltre, grazie all’impegno dell’assessora Castiglione e del dipartimento patrimonio è in aggiudicazione per il nostro territorio, un accordo quadro sempre per le manutenzioni di oltre 600 mila euro”.

Dal M5s l’affondo al PD

“Il PD oggi denuncia lo stato di degrado di questi immobili ma mai ha saputo intervenire durante i propri mandati e nonostante amministri tuttora la Regione Lazio continua a non intervenire sulle proprie strutture a gestione Ater lasciando nel disagio i propri inquilini” ha concluso Della Casa.