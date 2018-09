Volontari del verde al lavoro a Casal Monastero: "Siamo felici di farlo ma non spetta a noi"

Si sono rimboccati le maniche e muniti di guanti, pettorine e tanta buona volontà i volontari del gruppo retake, i membri del comitato di quartiere, i genitori e i bambini sono intervenuti sull’area antistante il complesso scolastico di via Ratto delle Sabine a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Siamo a Casal Monastero dove, ancora una volta, sono i volontari a scendere in strada.

“Lo facciamo volentieri – ha spiegato Elvina Gjoni, responsabile del gruppo retake di Casal Monastero – siamo consapevoli dei problemi anche economici e della burocrazia che spesso rallenta questo genere di interventi ma siamo altrettanto consapevoli che questi lavori non spettano a noi”. Sfalcio dell’erba e pulizia del marciapiedi con picconi e tosaerba: queste sono le azioni principali che nel pomeriggio di sabato 22 settembre hanno messo in atto i volontari in via del Ratto delle Sabine, tra loro anche tanti bambini. Nonostante sia partita la manutenzione del verde all'interno delle scuole, a Casal Monastero ancora nessun intervento da parte del Municipio.

“Siamo contenti di dare ai bambini un buon esempio e di spiegare loro quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente – ha continuato Gjoni – è stato un momento di condivisione dove il rispetto per la natura ha avuto un ruolo fondamentale”.