Casal Monastero, apre il mercato: c’è la nuova data (polemiche archiviate)

Habemus datam! L’apertura del primo mercato di Casal Monastero avverrà nella mattina di sabato 30 novembre. Ad annunciarlo è l’assessorato al commercio della giunta Della Casa dopo lo slittamento di una prima data prevista per lo scorso 16 novembre e annullata poi a causa di avverse condizioni meteo.

Le polemiche delle opposizioni sullo slittamento della data

“Casal Monastero avrà il suo mercato come più volte assicurato ai cittadini che lo chiedevano da vent’anni” ha detto al nostro giornale Daniela Giuliani, delegata al commercio del parlamentino di via Tiburtina. Giuliani, sulle recenti polemiche avanzate dalle opposizioni che avevano definito un “bluff” lo slittamento dell’apertura chiedendo anche la convocazione di un consiglio straordinario e presentando la richiesta di accesso agli atti per visionare il verbale della conferenza dei servizi, ha detto: “Polemiche del tutto infondate che hanno solo danneggiato il quartiere e il commercio ambulante che invece questa amministrazione vuole sostenere”.

Il mercato aprirà con 12 operatori, pubblicato bando per riempire i posti vacanti

La determina per la nuova disciplina di traffico che prevede il divieto di sosta nell’area compresa tra via Ratto delle Sabine e via Poppea Sabina (area mercatale) è stata diramata già per la mattina di sabato 23 novembre ma con l’arrivo del nuovo bollettino circa l’allerta meteo prevista per il week end, il direttore del Municipio ha diramato una nota per prevedere la data di apertura la mattina di sabato 30 novembre. Nessuna rinuncia formale da parte degli operatori che restano dodici, per le altre otto postazioni vacanti è stato pubblicato il nuovo bando dalla Regione Lazio. “Ai commercianti che saranno impiegati al primo mercato di Casal Monastero vanno i miei auguri di buon lavoro” ha concluso Giuliani.