Torraccia: furgone parcheggiato in mezzo l'incrocio, il bus resta bloccato per 15 minuti

Un autobus Atac della linea 444 è rimasto bloccato per circa 15 minuti in zona Torraccia, a Roma. Motivo? Un furgone parcheggiato in mezzo alla strada. E' successo nei pressi di San Basilio, stamattina verso le 10:30.

L'autobus della linea 444 proveniente dal capolinea di via Bonifacio diretto verso Ponte Mammolo, è rimasto bloccato in prossimità dell'incrocio tra via Menichella e via Jemolo. Per i residenti di zona "questa situazione è abbastanza frequente e crea notevolmente diasagi a chi deve prendere l'autobus e bloccando il traffico locale".