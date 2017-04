Contro lo sgombero del casale l'associazione ACT Torraccia ricorre al Tar

“Abbiamo presentato il ricorso al Tar”. Ha esordito così Giancarlo Gardini, presidente dell’associazione ACT Torraccia con sede nello storico casale che, in seguito all’attuazione della delibera 140 è sotto sgombero. L’associazione, stando a quanto riportato dalla notifica di sgombero, dovrebbe lasciare i locali il 29 aprile ma da Torraccia fanno sapere: “Noi da qui non ce ne andiamo”.

Votata dalla giunta Marino e attuata dal commissario Tronca, la delibera 140 sta mettendo alla porta tante realtà cittadine fucine di cultura. Una di queste è senza dubbio l’associazione culturale ACT Torraccia che nel quartiere opera da oltre 20 anni fornendo corsi e divenendo un vero e proprio punto di aggregazione sociale. La prima lettera di sfratto è arrivata nell’anno 2016, nel febbraio di quest’anno una seconda lettera: “Questa volta ci viene comunicato che la nostra domanda non è stata accettata per la delibera 140, quindi, in base alla scadenza della concessione non abbiamo più diritto allo sconto e invece di pagare come canone il 20% dell'importo ci viene chiesto il 100%, quindi da 900 euro mensili si passerebbe a 4.770 euro al mese”. Una “batosta” per l’associazione che qui lavora senza scopo di lucro e che ha iniziato una raccolta firme arrivata già a oltre duemila adesioni. Tanti anche gli appelli caduti nel vuoto, fino al ricorso al Tar dei giorni scorsi.

“Abbiamo fatto il ricorso al Tar perché sarebbe un peccato far terminare l’attività dell’associazione in periferia, oltretutto – ha continuato Gardini – il bene oltre ad andare in malora senza manutenzione potrebbe anche essere occupato, il Comune quindi ci rimetterebbe”. Intanto, in attesa dei 40 giorni, il tempo necessario per avere la risposta dal Tar, a Torraccia l’associazione ha continuato a mettere idee in cantiere, tra queste un evento musicale in previsione per l’8 maggio.