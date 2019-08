Municipio IV: "A settembre rischio taglio alle ore di assistenza disabili nelle scuole" 

Potrebbero passare da 13 a 10 le ore settimanali di assistenza disabili nelle scuole: nessun taglio per le occupazioni ma per i servizi sì. Questo la denuncia che proviene dal Tiburtino: è Emiliano Sciascia, consigliere dem a lanciare l'allarme a poco più di un mese dalla ripresa dell'anno scolastico.

Dalle proroghe all'aumento del numero degli utenti: le cause del rischio

"La prima criticità rilevata sta nel fatto che il bando di affidamento del servizio, pensato per coprire il periodo da novembre 2018 a giugno 2019, partirà a settembre 2019 con quasi un anno di ritardo dovuto a lungaggini amministrative. A questo si somma un’ulteriore criticità: le ore di assistenza previste per ogni alunno dall'avviso pubblico sono state elaborate sulla base del numero di utenti in carico nell'anno scolastico 2018/2019, stimato in 373 unità, tuttavia nell'anno scolastico 2019/2020 questi sono aumentati fino a raggiungere il numero di 397" . Insomma, il Municipio ha fatto un bando in ritardo, con dati vecchi e non in linea con l'aumento di utenti che si registrerà a partire da settembre prossimo. Sul banco degli imputati ci sono le proroghe che hanno sostituito procedure di affidamento dettagliate e ponderate.

L'appello del PD al M5s: "Si scongiuri la diminuzione delle ore"

"Un caso di inefficienza amministrativa che va a discapito, ancora una volta e come se non bastasse, delle fasce più fragili del tessuto sociale di un territorio particolarmente esposto al rischio di disagio come il nostro - ha aggiunto Sciascia - Faccio pertanto un appello alla maggioranza Cinquestelle del IV Municipio affinché si faccia di tutto per trovare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, le risorse economiche necessarie a scongiurare una possibile diminuzione delle ore di assistenza."