Il Municipio ci riprova: venti bambini per aprire l'asilo nido di via Eneide

Il Municipio ci riprova ad aprire l’asilo nido di via Eneide ci riprova. Dopo il flop delle iscrizioni lo scorso anno che non ha consentito l’apertura della struttura, la scuola del Municipio Roma IV adiacente il quartiere Tor Cervara viene messa di nuovo a bando. “Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 18 marzo attraverso il sito di Roma Capitale” ha spiegato Stefano Rosati, assessore alla cultura della giunta Della Casa.

Un primo tentativo di apertura durante lo scorso anno scolastico

L’ultimo annuncio sull’apertura dell’asilo nido, come ulteriore struttura all’interno dei territori del Municipio Roma IV, era stato dato dalla minisindaca Roberta Della Casa che ad aprile del 2017 assicurava: “Dal prossimo anno apriremo l’asilo nido di via Eneide”.

Venti le iscrizioni necessarie per l'apertura

Poche iscrizioni però non hanno reso possibile usufruire della nuova struttura. L’asilo, poi rimasto chiuso, è stato progressivamente lasciato all’abbandono. Nel gennaio dell’anno successivo (2018) alcuni residenti di via Eneide denunciavano, attraverso le pagine del nostro giornale, lo stato di degrado dell’intera via e anche la chiusura dell’asilo nido. Dall’anno 2019-2020 la struttura torna fruibile se ci saranno almeno 20 iscrizioni e “Per questo primo anno consentirà l’iscrizione a bambini medi e grandi” ha concluso Rosati.