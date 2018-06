L'ex fabbrica di penicillina sprofonda nel degrado, Asia-Usb: "Riqualifica e riconversione"

“La sindaca sarebbe dovuta venire per inaugurare la ripresa dei lavori su via Tiburtina ma non si è vista, ci dispiace perché avremmo voluto chiederle cosa ha in mente di fare per ripristinare il decoro della zona”. A parlare sono gli attivisti di Asia-Usb che nella mattina di martedì hanno atteso l’arrivo della prima cittadina lungo la via consolare poco distante dalla ex fabbrica di penicillina.

Le parole d'ordine per Asia-Usb: "Riqualificazione e riconversione"

“Questo palazzo è pieno di rifiuti tossici, ci sono persone che ci vivono in condizione pessime – ha commentato Federico Giglio, tra i responsabili di Asia –Usb” che nella mattina di martedì ha preso parte al presidio lungo via Tiburtina in attesa dell’arrivo, annunciato, della sindaca di Roma.

"La proprietà e le istituzioni sono i veri responsabili"

Il sindacato che si occupa di garantire il diritto alla casa, da tempo chiede la riqualificazione dell’area perché: “La struttura potrebbe anche essere utilizzata per costruire case popolari da destinare a chi ne ha bisogno” ha aggiunto Giglio. Dal sindacato il dito è puntato contro la proprietà e contro l’amministrazione “responsabili di questo scempio”. E Giglio ha concluso: “Quando è parso chiaro che la sindaca non sarebbe arrivata, gli operai in servizio hanno smesso di lavorare, si tratta forse di un’operazione di marketing?”.