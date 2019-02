Nuovi giochi in arrivo in alcuni dei parchi del Tiburtino: ecco le aree coinvolte

Nuovi giochi in arrivo in alcuni dei parchi del Tiburtino. A deciderlo è il consiglio del IV Municipio che su proposta della commissione ambiente di via Tiburtina ha disposto l’acquisto di nuovi modulo giochi. Le aree interessate dall’intervento di restyling sono per ora quelle del quartiere San Basilio: via Treia, via Fabbri e via Montacassiano.

Nuovi moduli gioco al posto dei giochi rotti

“In queste aree, di competenza del Dipartimento Ambiente – ha spiegato Claudia Nastrucci, presidente della commissione ambiente del Tiburtino – i giochi erano stati rimossi nei mesi precedenti perché rotti o non conformi”. Su queste aree, quindi, verranno installati nuovi giochi non appena una direttiva di giunta ne disporrà l’acquisto. “Si tratta di uno sforzo da parte del Municipio – ha sottolineato Nastrucci – perché queste aree non sono di nostra competenza ma abbiamo ritenuto opportuno provvedere, spostando dei fondi”.

Sopralluoghi della commissione ambiente nelle aree verdi del Tiburtino

Inoltre la commissione ambiente del IV Municipio ha avviato una serie di sopralluoghi per comprendere quali aree, sempre di competenza dipartimentale, necessitano di più imminenti interventi: “Tra i quartieri in cui siamo stati fino ad ora – ha continuato Nastrucci – Colli Aniene, Casal de’ Pazzi, San Basilio, Pietralata”. Il prossimo passo sarà informare il Dipartimento sulle reali esigenze delle aree verdi che ricadono nel territorio del Tiburtino pur non essendone diretta competenza. Infine Nastrucci ha specificato: “I sopralluoghi sono volti ad avviare un progetto pilota sulle aree verdi al fine di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per rendere le aree verdi luoghi di condivisione e aggregazione”.