San Basilio: crolla albero vicino la scuola, danneggiate due auto

Paura a San Basilio dove un albero è crollato danneggiando due auto. Il cedimento intorno alle 17:00 in via Loreto, angolo via Corinaldo. A cadere su due vetture in sosta un albero ad alto fusto che ha danneggiato la ringhiera dell'Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi.

Due, come detto, le vetture danneggiate, una Renault Clio ed una Daewoo Matiz, regolarmente parcheggiate su via Loreto. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.