Da piazzale del Verano alla stazione Tiburtina in tram: il progetto piace al Campidoglio

Da piazzale del Verano alla stazione Tiburtina a bordo di un tram. E' questa la sfida che i tecnici di Roma servizi per la mobilità hanno deciso di cogliere. Lo hanno fatto elaborando un progetto che è stato presentato in commissione Mobilità nella mattinata di giovedì 28.

Si scommette sull'intermodalità

Il nuovo progetto prevede la cancellazione dell'anello tranviario al capolina Tiburtina per far posto ad un doppio binario tronco. Si tratta di un primo step, propedeutico alla realizzazione di una seconda fase progettuale che prevede di portare i binari sulla corsia centrale della Tiburtina fino a Santa Maria del Soccorso. Si scommette quindi sull'intermodalità. Con tempi e modi che sono stati chiariti ai commissari capitolini, dall'ingegner Pierfrancesco Canali di Roma servizi per la mobilità.

Cronoprogramma e finanziamenti

"Con la nuova rimodulazione del progetto - ha dichiarato il tecnico capitolino - sono stati risolti alcuni problemi a partire dall'attestamento al capolinea". Il progetto è chiaramente ancora in una fase preliminare e lo stesso ingegnere ha confermato che i dettagli saranno definiti più in là, più precisamente "entro novembre". L'opera sarà finanziata con fondi che non saranno stornati direttamente dal Campidoglio. Ed infatti "entro l'anno dobbiamo richiedere il finanziamento al ministero, per ottenere subito le risorse, portando 8 progetti definitivi tra cui il tram in questione, che costa 23 milioni". Tra gli altri tram anche quelli, molto attesi, su viale Marconi e su via Cavour. Il passaggio successivo è la stesura del progetto esecutivo che, secondo l'ingegner Canali "possiamo scrivere nel 2019". Inoltre "possiamo prevedere la gara a fine 2019 per far partire i lavori nell'estate del 2020". Quindi prima di tre anni niente tram perchè, come lo stesso tecnico ha precisato "la durata dell'intervento è di 18 mesi".

Come cambia la mobilità della zona

Il presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno, ha aggiunto che nel 2019 "apriremo la Conferenza dei servizi magari chiedendo un'accelerata agli uffici. Questa è un' opera in cui crediamo fortemente. Parliamo solo di un chilometro e mezzo di binari che però cambieranno faccia al trasporto di quella zona migliorando i tempi di spostamento di migliaia di persone". In sostanza il nuovo tram collegherà piazzale del Verano con la stazione Tiburtina passando sulla preferenziale di quest'ultima. In senso opposto invece, raggiunto il Verano, potrà proseguire verso San Lorenzo o, diversamente, in direzione Parioli transitando su viale Regina Margherita.