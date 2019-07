Casal de’ Pazzi: Villa Farinacci cambia nome, le scuole decideranno a chi dedicare l’immobile del primo ‘900 

Villa Farinacci cambia nome: a deciderlo il consiglio del Municipio IV che nella mattina di mercoledì ha votato un ordine del giorno proposto dal M5s. “Le destre presenti in aula hanno tergiversato e non approvato, gli unici a favore sono stati i dem” ha detto a Roma Today Germana Di Pietro, capogruppo pentastellata del Tiburtino.

Costruita nel 1940 ha vissuto periodi di forte abbandono

La villa, costruita nel 1940 e dedicata all’allora proprietario Roberto Farinacci, gerarca fascista è situata nel quartiere Casal de’ Pazzi. Le prime vicende che ne hanno mutato la destinazione sono avvenute già sul finire degli anni ’60 quando alcuni locali sono stati adibiti a ristorante per essere poi, un decennio più tardi acquisita al patrimonio comunale. Da quel momento anche sede di un centro sociale prima di finire nel totale abbandono e nonostante l’avvio di un processo di ristrutturazione e riqualificazione, Villa Farinacci è rimasta chiusa per molti anni ancora. E dopo due decenni di porte serrate e degrado dell’area, la villa è tornata ai cittadini nel 2018.

M5s: "Il nostro non è un movimento razzista"

Già nel 2018 il consiglio del Municipio quarto aveva approvato una mozione per stabilire che non ci fosse nessuna possibilità di dedicare luoghi o cose a esponenti del disciolto partito fascista: stessa volontà espressa anche in consiglio capitolino lo scorso anno. “Ci è parso ovvio dare continuità alle nostre intenzioni già chiare e riteniamo opportuno cambiare nome all’immobile intitolato a un personaggio storico molto controverso che appoggiava le leggi razziali, soprattutto in un momento storico come questo – ha detto Di Pietro – Non si tratta solo di un atto politico ma di buon senso: il nostro non è un movimento razzista”.

Un contest tra le scuole del quartiere per scegliere la nuova intestazione

Il documento che, per ora impegna la presidente del Municipio e la giunta ad attivarsi perché questa modifica avvenga, sancisce anche i nuovi soggetti che sceglieranno il nome da destinare alla struttura: un contest tra le scuole del quartiere decreterà il nome del personaggio che più di tutti possa rappresentare la storia.