Tiburtino III, arrivano ascensori e nuovi alloggi Ater: "Interventi attesi da decenni"

Dieci nuovi alloggi entro luglio 2021. Sono ripresi i lavori alla scala “O” di via Tagliacozzo 3. Il cantiere, partito all’inizio dell’anno dopo due decadi d’attesa, si era interrotto a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus. Gli operai però, già dall’11 maggio, avevano ripreso l’intervento di ristrutturazione che, nella mattinata del 28 maggio, è stato teatro d’un sopralluogo congiunto di Ater e Regione Lazio.

Sbloccati i lavori

“Dopo venti anni di stallo, grazie ad un finanziamento della Regione Lazio di circa 1,5 milioni di euro può ripartire l’intero programma di riqualificazione dei complessi Ater di via Tagliacozzo 3” ha spiegato il Presidente Zingaretti. l’intervento di recupero edilizio e di ristrutturazione del complesso ha avuto un percorso travagliato. I primi lavori erano stati avviati nel 1997 poi però, nel corso degli ultimi 8 anni, si erano interrotti. “Ancora una volta abbiamo rimesso in moto un sistema che si era inceppato” ha spiegato Zingaretti. Grazie al nuovo impulso della Regione, superata la sospensione causata dal Covid, le operazioni sono definitivamente ripartite.

Ascensori e cappotti termici

Il completamento dei dieci alloggi di via Tagliacozzo non è però l’unico intervento che Ater e Regione ha disposto nel quadrante. Nella vicina via Venafro, è infatti prevista l’eliminazione di barriere architettoniche con la creazione di 12 ascensori esterni. Grazie ad un finanziamento di poco superiore ai 2,5 milioni di euro, ne potranno beneficiare le 120 famiglie che abitano nel lotto 17. I lavori sono stati finanziati dalla regione ed i lavori, in questo caso, partiranno a settembre per essere completati dopo 600 giorni, quindi per luglio 2023. A questi seguiranno poi gli interventi di rifacimento dei cappotti termici con un investimento di ulteriori 2,5 milioni di euro.

I nuovi alloggi

Per quanto riguarda il complesso di via Tagliacozzo “la palazzina era dal 1997 che attendeva di essere completata – ha spiegato durante la conferenza stampa Andrea Napoletano, direttore generale di Ater Roma – vi verranno realizzati dieci nuovi alloggi e saranno terminati entro il luglio del 2021 e ci sarà anche un ascensore. Ma non è un intervento che riguarda solo le nuovi costruzioni, perché porterà ad una riqualificazione dell’intero quadrante visto che, ad esempio, qui sorgerà anche un’area attrezzata”

Gli investimenti della Regione

“Nel triangolo tra via Venagro e via Tagliacozzo noi investiamo 6 milioni e mezzo di euro e sistemeremo anche due aree verdi che, attraverso una consultazione che avvierà ATER con i residenti, verranno attrezzate secondo le esigenze che emergeranno, con playground, aree fitness, aree giochi – ha spiegato a Romatoday l’assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani - Stiamo facendo questo lavoro in tutte le periferie, anche a Cesano, Torrevecchia, Primavalle, Ponte di Nona, Laurentino 38, Tor Vergata, Corviale e Ostia, insieme a numerose opere di ammodernamento dei complessi Ater, come a Torre Maura, Tor Sapienza e in altri quartieri della capitale. E’ il nostro modo, laddove c’è patrimonio Ater, per contribuire a migliorare la qualità della vita nelle periferie”.

I nuovi appartamenti di Ater

L’intervento al Tiburtino III fa parte del Piano triennale di edilizia residenziale pubblica lanciato nel 2019 con un finanziamento regionale di circa 70 milioni di euro. Serviranno alla realizzazione di oltre 700 nuovi alloggi nella città di Roma. I primi 30 appartamenti in sono già stati consegnati. I prossimi 120 alloggi invece, hanno dichiarato i rappresentanti istituzionali intervenuti all’inaugurazione del cantiere di via Tagliacozzo, saranno ultimati nei prossimi mesi.