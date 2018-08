Telecamere al Tiburtino per combattere gli "zozzoni"

La prima installazione è stata effettuata: in via Fondi di Casal Monastero è stata collocata una telecamera i videosorveglianza per contrastare lo sversamento illecito di rifiuti. Nella strada è presente, infatti, una vera e propria discarica a cielo aperto ma l'assessore all'ambiente del parlamentino di via Tiburtina assicura: "Ama provvederà in tempi brevi a bonificare l'area".

Quattro postazioni sul territorio

Sono quattro, per ora, le strade interessate dall'installazione delle videocamere di sorveglianza: "Presso il playground di via Cicogna a Ponte Mammolo, di recente inaugurazione – ha precisato Roberta Della Casa, presidente del Municipio Roma IV – sono stati già intallati i pali di sostegno e nel giro di pochi giorni l'opera sarà completata". Le altre strade interessate dall'occhio elettronico sono via Benigni e via Vannina.

Deterrente per fatti criminosi

"E' solo l'inizio – ha puntualizzato Della Casa – oltre che per lo sversamento illecito di rifiuti, le telcamere serviranno anche come deterrente per contrastare fatti criminosi essendo collegate alla centrale delle forze dell'ordine".