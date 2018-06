Ripartono i cantieri di via Tiburtina. Raggi: “Finalmente abbiamo sbloccato l’appalto”

Operai al lavoro in via Tiburtina: il momento tanto atteso è arrivato con la riapertura dei cantieri sulla via consolare per l’allargamento della strada. Ad annunciarlo è la sindaca Virginia Raggi: “Siamo riusciti a sbloccare l’appalto e finalmente a far ripartire i lavori per trasformare via Tiburtina in una strada a sei corsie di cui due riservate agli autobus”.

Tanti i disagi per i residenti e i pendolari

Tanti i disagi che in questi anni hanno attanagliato la vita dei pendolari e dei cittadini che risiedono a ridosso della via Tiburtina e quindi nel Municipio Roma IV: lunghe ore di attesa nel traffico sia con le auto che con i bus. “Il tratto di 6.5 chilometri, che va dalla metro di Rebibbia fino all’incontro con via Marco Simone diventerà a sei corsie di cui due riservate al trasporto pubblico” ha puntualizzato Raggi. La sindaca ha raccontato poi la genesi dello stop: “Una storia complessa: un appalto di circa 41 milioni di euro bloccato tra ritardi delle amministrazioni passate, varianti di progetto, costi lievitati e una ditta appaltatrice che ha addirittura fatto causa al Comune per circa 60,5 milioni di euro, interessi compresi, lavori iniziati con ritardo, poi stoppati tranne qualche cantiere a singhiozzo”. I lavori sono ripartiti grazie alla firma di un accordo tra il Comune e il consorzio delle imprese.

Dal Municipio: "Un risultato importante dopo anni di stallo"

Anche la presidente Roberta Della Casa ha espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori: “Il nostro impegno sul cantiere Tiburtina è sempre stato costante, abbiamo tenuto fede all’annuncio fatto tempo fa e finalmente il cantiere è ripartito grazie all’impegno del municipio, dell’assessore Gatta e soprattutto della Sindaca Raggi. Un risultato importante dopo anni di stallo!”