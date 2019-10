Casal de’ pazzi, i cittadini puliscono il parco. Ama e Comune non passano neanche a raccogliere i sacchi

Si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di sacrificare il loro tempo per raccogliere i rifiuti pur di non vedere più il degrado sotto casa. Non è la prima volta che i residenti delle vie adiacente il parco Comte di Casal de’ Pazzi agiscono in autonomia e in maniera del tutto volontaria nonostante abbiano interessato più volte le istituzioni preposte e abbiano chiesto, in via definitiva una risoluzione del problema.

I cittadini hanno raccolto decine e decine di sacchi neri

Già perché l’abbandono del parco (che appartiene al demanio) è un nervo scoperto per chi vive nelle zone limitrofe che non solo deve fare i conti con il degrado ma anche con l’impossibilità di vivere un’area verde. “Eravamo in tantissimi e abbiamo raccolto decine e decine di sacchi neri contenenti erba e rifiuti, abbiamo anche accantonato rami spezzati che giacevano all’interno del parco” hanno spiegato al nostro giornale. A seguito della pulizia è stato richiesto l’intervento di Ama per la raccolta dei sacchi ma a distanza di cinque giorni nessuno è passato per il ritiro.

Dall’assessorato all’ambiente: “La rimozione avverrà a inizio settimana”

Abbiamo raggiunto l’assessore all’ambiente del parlamentino di via Tiburtina, Fabio Grifalchi che ha spiegato: “Gli interventi dei cittadini, che ben vengano perché di supporto all’amministrazione, devono essere comunicati con anticipo per fare in modo che gli operatori di Ama e del Servizio Giardini possano coordinarsi per intervenire – ha detto – Ho inoltrato la segnalazione e a inizio prossima settimana avverrà la rimozione”. Intanto anche un invito ad avvisare in maniera anticipata l’amministrazione: “E’ bene che queste iniziative vengano annunciate in tempo debito soprattutto a tutela dei cittadini che avvalendosi dell’assicurazione possono essere risarciti in caso di imprevisti”.