Pecore al Parco Aguzzano, ma non sono quelle della Raggi

Prendi una foto con un gregge, una strada di periferia con erba alta ed è subito “ironia social” ma anche condivisione soprattutto se alla foto viene aggiunta una didascalia come quella utilizzata da Fabrizio Montanini. Il presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio, dopo aver ricevuto lo scatto ha condiviso l’immagine con queste parole: “Viale Kant, sono arrivate finalmente le pecore della Raggi a pulire le nostre periferie”.

L'ironia social

Immediate le reazioni degli utenti del web “Sono bellissime”, “Quante ce ne vorrebbero a Roma”. In realtà, lo scatto seppur vero, non ritrae le “pecore tosaerba” volute dalla giunta capitolina a cinque stelle nei venti parchi di Roma ma il gregge di un contadino del parco di Aguzzano che "di domenica, quando circolano poche auto per strada, consente al gregge di attraversare la strada".

Le pecore tosaerba nei parchi di Roma

Durante lo scorso mese di maggio la sindaca Raggi ha annunciato la presenza di pascoli in giro per i parchi della Capitale per valorizzare la funzione agricola della città anche con l’obiettivo di “mettere in sicurezza alcune aree”. Ironia della sorta, il parco di Aguzzano rientra nell’elenco dei parchi che prevedono l’arrivo delle pecore tosaerba.