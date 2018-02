Papa Francesco torna in periferia e fa tappa a Ponte Mammolo

Un ospite speciale è atteso per il pomeriggio di domenica 25 febbraio a Ponte Mammolo, nel Municipio Roma IV presso la parrocchia di San Gelasio I Papa. A fare gli onori di casa l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Nord monsignor Guerino Di Tora, il parroco don Giueseppe Raciti, il viceparroco don Alfio Carbonaro, il collaboratore parrocchiale don Miguel Porres Prieto.

Papa Francesco torna in periferia

Dopo Villaggio Falcone, Primavalle, Casal Bernocchi e altri quartieri di periferia, Papa Francesco fa tappa anche a Ponte Mammolo. L’arrivo del Pontefice è previsto per le ore 16.00 di domenica quando incontrerà la comunità di via Fermo Corni, a partire dai bambini, i giovani, i malati, le famiglie e gli operatori della Caritas. Successivamente Papa Francesco incontrerà due giovani, di 18 e 25 anni, provenienti dalla Repubblica del Gambia e ospitati in parrocchia, anche la confessione di alcuni parrocchiani. Al termine, intorno alle 18, il Papa presiederà la liturgia eucaristica che vedrà la concelebrazione degli altri parroci dell’XI Prefettura, dei parroci emeriti e di alcuni sacerdoti amici della comunità. La proclamazione della seconda lettura della liturgia sarà affidata a un parrocchiano non vedente.

L'emozione di don Giuseppe Raciti

“Non posso descrivere l’emozione provata quando mi hanno comunicato che il Papa sarebbe venuto a trovarci - ha raccontato il parroco don Giuseppe Raciti al settimanale diocesano Roma Sette - la comunità è in fermento e si sta preparando con la preghiera e tanto lavoro per accoglierlo al meglio”.

La parrocchia di San Gelasio

Istituita nel 1972, la parrocchia di San Gelasio I Papa è incastonata tra i palazzi, nel cuore del quartiere. La chiesa è assiduamente frequentata da centinaia di fedeli; tantissimi anche i giovani che quotidianamente vengono coinvolti nelle attività di oratorio proposte dagli animatori della parrocchia. Tra i bambini del catechismo e dell’oratorio c’era anche la piccola Giulia Rinaldo, una delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 nel Centro Italia. Giulia con il suo corpo fece scudo alla sorellina Giorgia salvandola dal crollo della loro casa a Pescara del Tronto. A Giulia è stata dedicata l’aula del catechismo che frequentava grazie anche al contributo dell’associazione “Immensamente Giulia”, creata dalla mamma e dal papà della piccola.