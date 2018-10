I murales colorano Ponte Mammolo: la street art contro grigiore e disagio sociale

La street art colora Ponte Mammolo dove da qualche settimana sono in corso di realizzazione alcuni murales sulle facciate delle case popolari: opere che si aggiungono alle altre due realizzate nel quartiere negli scorsi anni.

L'impegno del Comitato Mammut

L’idea dei dipinti nasce all’interno del percorso del Comitato di quartiere Mammut, realtà nata spontaneamente dall’iniziativa degli abitanti del quartiere Ponte Mammolo quattro anni fa senza finanziamenti né parentele partitiche.

Nel corso di questi anni numerose le attività del Comitato, dalla sistemazione del campo di calcio di via Pio Briziarelli alla realizzazione dei murales, dalle feste di quartiere ai progetti con la scuola Palombini, dalle richieste sulla manutenzione delle case popolari alla vertenza per la realizzazione di un playground al Parco Cicogna.

La street art colora Ponte Mammolo

I murales sulle facciate dei lotti, oltre al loro enorme valore artistico, si inseriscono dunque in questa dinamica di azione quotidiana per migliorare le condizioni del quartiere e di chi vi abita, "vero motore del Comitato in tutte le sue attività" - specificano dal Mammut.

"Queste forme d’arte, per noi, non hanno esclusivamente un fine artistico, ma anzi presentano, sia nei soggetti che nelle modalità di realizzazione, un forte valore sociale e politico. Anche stavolta, come le precedenti, i murales sono stati realizzati da alcuni artisti che credono nel progetto del Comitato, tra cui BLU, in maniera totalmente autogestita e autofinanziata, con il rimborso del solo costo dei materiali. Un tocco di colore in un quartiere grigio non solo nell’estetica, ma anche - sottolineano dal Comitato - nell’emergenza abitativa, nella carenza di servizi, nella disoccupazione, nella scarsità di spazi verdi e di socialità".

La battaglia per il playground al Parco Cicogna

La Street Jam vol.6 – Mammut Edition in programma domenica 14 ottobre è un modo per suggellare il lavoro degli artisti e unire le loro opere con il risultato della dura battaglia: quella che la zona sta portando avanti da tempo per ottenere il playground al Parco Cicogna già divenuto punto di riferimento in quartiere.