Ponte Mammolo e il murale di Blu diventato opera d'arte

Ponte Mammolo come un museo, meta di appasionati di street art e di fotografi. Accade da quando Blu, il noto street artist bolognese, ha completato la sua nuova opera, Càpita, dipinta su una delle palazzine popolari di via Ciciliano. Un vero e proprio capolavoro di arte urbana, nato su impulso del comitato di quartiere Mammut, vero cuore pulsante della zona.

Nell'opera sono raffigurati una serie di scivoli come quelli nei parchi a tema: curve e toboga portano i cittadini in un letamaio o in una piscina

L'opera, realizzata nell'ottobre 2018, nasce da un'idea del comitato Mammut realtà nata spontaneamente dall’iniziativa degli abitanti del quartiere Ponte Mammolo 4 anni fa senza finanziamenti né parentele partitiche. Nel corso di questi anni numerose sono state le attività del Comitato, dalla sistemazione del campo di calcio di via Pio Briziarelli alla realizzazione dei murales, dalle feste di quartiere ai progetti con la scuola Palombini, dalle richieste sulla manutenzione delle case popolari alla vertenza per la realizzazione di un playground al Parco Cicogna.

"I murales sulle facciate dei lotti", spiegano dal comitato, "oltre al loro enorme valore artistico, si inseriscono in questa dinamica di azione quotidiana per migliorare le condizioni del quartiere e di chi ci abita, vero motore del Comitato in tutte le sue attività. Queste forme d’arte, per noi, non hanno esclusivamente un fine artistico, ma anzi presentano, sia nei soggetti che nelle modalità di realizzazione, un forte valore sociale e politico".