A cena con Goldrake e Terminator: ecco Movie Restaurant

Si chiama Movie Restaurant, si trova in via Jaspers nel quartiere Casal de’ Pazzi ed è il primo ristorante europeo dal concept cinematografico dove cenare con i miti dell’infanzia non è più un sogno ma una meravigliosa realtà.

Francesco Stramacci racconta come nasce Movie Restaurant

Ad aprire le porte di Movie Restaurant è Francesco Stramacci, unico proprietario ma che tiene a precisare: “Siamo una grande squadra” in riferimento ai suoi collaboratori. Francesco ha 40 anni e da oltre 15 lavora nel campo del modellismo per collezionisti: “Tutto quello che si trova all’interno del locale è anche in vendita perché proprio di fianco al ristorante c’è il nostro negozio”. Un’idea originale, per la prima volta a Roma, non solo per la prima volta in Europa e una domanda inevitabile: come nasce un’idea così? “Abbiamo dedicato tempo e studio alla creazione di questo nuovo concept – ha spiegato Francesco – il target è sempre lo stesso, ci riferiamo ad appassionati, a collezionisti è cambiato solo il metodo”. E allora vediamo quali sono le novità che Francesco e la sua squadra hanno portato sul mercato romano che in sole poche settimane dall'apertura sta riscuotendo un successo notevole: "Non ci aspettavamo tanto seguito".

A tavola con Chucky e Capitan American

Un arredo semplicemente sui generis: all’interno dei locali di Restaurant Movie sono collocate le riproduzioni (o parte di esse) dei personaggi del mondo cinematrografico rimasti nel cuore di ognuno di noi. Quei personaggi, per intenderci, che spesso hanno reso insonni le nostre notti ma che sono entrati a gamba tesa nelle nostre vite e sono rimasti nei ricordi più cari. Dai fumetti ai film horror fino ad arrivare a fiction più recenti: e così in un attimo si pranza o si cena in compagnia di Capitan America, sotto lo sguardo attendo di Chucky, strizzando l’occhio a Terminator o Goldrake seduti al tavolo con le luci di Stranger Things.

Dalla pasta alla carbonite ai taglieri Weyland

E un locale così particolare non poteva deludere sulla creazione del menù. Già perché al primo movie restaurant europeo anche i piatti sono a tema. Seduti comodamente tra i vostri beniamini potete ordinare una pasta alla carbonite ma anche taglieri Weyland, i fagioli di Balzar o lo stinco di Peppa Pig: insomma i piatti tipici della cucina romana diventano trasposizione cinematografica e acquistano uno stile originale che lega la cucina alla fantascienza.



La navetta è il furgone A-Team



Avete presente i classici bus messi a disposizione dei clienti da un locale troppo distante per essere raggiunto a piedi? Ecco, dimenticateli: al Movie Restaurant c’è il furgone A-Team che fa da spola tra il parcheggio e la struttura di via Jaspers.