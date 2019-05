Casal de' Pazzi: a una settimana dall’incendio ancora lamiere e fili bruciati nel sottotetto

Dal sopralluogo urgente dei tecnici del Comune alla messa in sicurezza di centraline e stabili ma soprattutto degli impianti antincendio, elettrici e di emergenza. Sono queste le richieste che il comitato di quartiere Mammut ha messo sul tavolo dell’assessorato Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio durante l’incontro che si è svolto nella mattina di martedì.

L’incendio alla centralina e le fiamme sul tetto del palazzo di via Palombini

Erano da poco passate le 21 quando, lo scorso mercoledì 15 maggio, un incendio è divampato da una centralina di servizi collocata nel sottotetto di un immobile al civico 12 di via Palombini a causa di un sovraccarico di energia. Nessun ferito ma tanta rabbia. Già perché da tempo, il comitato Mammut denunciava lo stato di abbandono degli immobili chiedendo interventi urgenti di manutenzione.

Lamiere e fili bruciati a una settimana dall'incendio

Le stesse richieste presentate all’assessora Caltagirone martedì che saranno ribadite anche durante l’assemblea pubblica organizzata per il prossimo sabato presso la sala condominiale del palazzo oggetto dell’incendio. “Abbiamo denunciato la situazione che si è creata all’interno dello stabile dopo le fiamme e abbiamo chiesto che si intervenga in maniera tempestiva per la messa in sicurezza degli immobili”. A distanza di circa una settimana dall’incendio, lamiere e fili bruciati sono ancora al loro posto. Dal comitato: “Dobbiamo vigilare tutti affinché si trovi una soluzione”.