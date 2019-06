VIDEO | Paura a Casal de' Pazzi: fiamme e fumo dai box auto

Paura al Tiburtino dove è divampato un vasto incendio da alcuni box auto. La chiamata ai soccorritori da via Pio Briziarelli, zona Rebibbia-Casal de' Pazzi.

In particolare l'allerta è stata lanciata intorno alle 15.40 di lunedì 10 giugno quando una densa colonna di fumo nero ha invaso i garage posti al civico 25 della strada del IV Municipio Tiburtino. Le fiamme sono divampate da un box auto e si sono estese ad altri due garage adiacenti, tutti vuoti, tranne uno dove era parcheggiata una moto poi distrutta dalle fiamme.

Tanto il fumo fuoriuscito dal piano seminterrato delle case Ater di Rebibbia. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato San Basilio di polizia, i soccorritori hanno quindi spento le fiamme. Dichiarati inagibili i box auto, a parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Da appurare le cause scatenanti dell'incendio, divampate secondo i primi riscontri per cause accidentali. "Sono case Ater e quindi speriamo che venga qualcuno a rimettere apposto i garage - racconta un residente a RomaToday -. E' andato a fuoco anche il cavo secondario della Telecom e tutti i residenti sono senza linea fissa e internet".